Diventano leRegioni laspina dorsaledellaSpace Economy italiana, il cuivalore è stimatofra 3,1 e 4,5 miliardidi euro, sui22 miliardidelvalore dell'intera filiera aerospaziale. Il ruolo di primo piano che potranno giocare le16 Regioni che ospitano distretti aerospazialiè emerso nella terza edizione degli Stati generali della Space Economy, organizzati a Roma presso la Farnesina.



Oltre l'80%dellabase industrialedell'aerospazio in Italia"è costituita dapiccole e medie impreseche vogliamo sostenere con ogni mezzo", ha detto il ministro degli Esteri,Antonio Tajani. "Tutti i nostri territori danno un contributo cruciale a questa eccellenza" e "idistretti svolgono anche unruolo essenzialeper collegare i grandi gruppi industriali, le piccole e medie imprese, le start up, le università e i centri di ricerca".



Per il ministro delle Imprese e del Made in Italy,Adolfo Urso, "l'Italia ha un vantaggio competitivo straordinario: presidia l'intera filiera industriale e tecnologica, un primato - ha detto in un videomessaggio - che non è stato costruito isolandosi, ma attraverso una storica e solidatradizione di cooperazione internazionale". Sulla stessa linea il commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana,Mario Cospito, per il quale "l'Italia è leader globale per quanto riguarda l'intera filieradel settoreaerospaziale, dai lanciatori alle parti satellitari, fino alla ricezione del segnale e all'osservazione della Terra".



Il ruolo di primo piano delle Regioni è la novità della terza edizione degli Stati generali della Space Economy, che diventa così "un evento che fa parte di una serie di eventi", ha detto il presidente dell'Intergruppo Parlamentare sulla Space Economy,Andrea Mascaretti. "Quest'anno abbiamo deciso dipuntare sul territori", ha aggiunto, e "il territorio nazionale accoglie delleeccellenze straordinarienel settore della Space Economy, tutto il territorio nazionale. Ed è proprio per questo motivo che abbiamo deciso di organizzare questi Stati Generali distribuiti sul territorio".



Si è deciso così di portare il principale appuntamento italiano sulla Space Economy "nelle16 regioni che ospitano un distretto aerospaziale", da Piemonte, Lombardia e Liguria, fino a Lazio, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana fino a Umbria, Abruzzo, Campania, Basilicata e Sardegna. "Abbiamo quindi suddiviso le tematiche della Space Economy in16 incontrie i risultati di ogni singolo incontro convergeranno nellasessione plenariadel30 novembre a Milano, in ununico documento di indirizzocondiviso da tutti, dal governo, dal sistema industriale, dal mondo della ricerca, dal mondo accademico e da quello dell'economia".



Tra le iniziative più recenti c'è quella dellaRegione Lazio, che ha stanziato70 milioniper il nuovo Distretto tecnologico, la cui presentazione ufficiale è prevista il 18 novembre. L'avvio del nuovo distretto è "un momento fondamentale perché sarà l'inizio di una grande condivisione territoriale con tutte le imprese", ha detto la vicepresidente della RegioneRoberta Angelilli. E' un passo necessario, ha aggiunto, "per essere pronti all'appuntamento del2028, quando inizierà laprossima programmazione europea, che mette a disposizione per la prima voltaoltre 130 miliardi per tutto il settore".