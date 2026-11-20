Lespine lefico d'indiasonoricche di composti naturali con proprietàantiossidanti eantibatteriche. E' quanto emerge dallo studio condotto del Consiglio nazionale delle ricerche in collaborazione con le Università di Palermo e di Catania, e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, che apre anuove prospettiveper lavalorizzazione sostenibiledi questoscarto agroalimentare.

Durante le operazioni di spazzolatura effettuate prima della commercializzazione, le minuscole spine uncinate presenti sulla superficie del frutto, dette glochidi, vengono rimosse generando unabiomassa finorapoco considerata dal punto di vistascientifico.

L'analisi morfologica effettuata con la microscopia elettronica a scansione ha svelato che le spine hannostrutture conichelunghe circa1,5 millimetri, caratterizzate dauncini e microsolchi superficiali che ne favorisconol'ancoraggio e contribuiscono allafunzione difensivadella pianta. Ma la vera sorpresa è emersa dalle analisi chimiche: sono state identificate diciotto molecole bioattiveappartenenti prevalentemente alla famiglia deiflavonoidi, noti per le loro proprietà antiossidanti. Il team ha inoltre evidenziato un'attività antibatterica selettiva nei confronti di alcuniceppi di Staphylococcus aureus e Staphylococcus haemolyticus.

"La presenza di composti bioattivi e l'attività antibatterica - sottolinea Laura Siracusa, ricercatrice del Cnr-Icb - suggeriscono nuove opportunità per la valorizzazione di un sottoprodotto agroalimentare nell'ottica dell'economia circolare".

Sono stati rilevati anche due derivati dellaquercetina, flavonoide che si trova spesso negli alimenti ma che non eramai segnalatoprima nei tessuti diOpuntia ficus-indica. "Si tratta di flavonoidi ibridi - spiega l'esperta - cheamplianoleconoscenzesullacomposizione fitochimicadelfico d'Indiae che potrebbero fornire indicazioni importantisui processi diadattamentodella specie agliambienti aridi".