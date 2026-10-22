La seconda parte di ottobre ospita anche molti sciami minori. Il 24 ottobre, ad esempio, raggiungono il massimo le Leonis Minoridi, il 28 ottobre le lambda Ursae Majoridi, entrambi molto deboli, e per tutto il mese sono presenti le Tauridi Meridionali. Quest'ultimo è uno sciame molto diverso da quello delle Orionidi: le sue meteore sono lente, con una velocità di circa 27 chilometri al secondo, e la loro attività è distribuita su un periodo molto lungo di circa due mesi, dal 20 settembre al 20 novembre. Il numero di stelle cadenti visibili ogni ora è modesto, tra 5 e 7, ma le Tauridi sono famose per produrre meteore particolarmente luminose e anche bolidi, e vale dunque la pena tenerle d'occhio.