Levariazioni della staturadeglieuropei e degliasiatici nel corso delle generazioniraccontano 7mila annidisviluppo economico. Lo dimostra lapiù grande analisidi questo genere, condotta suoltre 18.000 resti scheletriciprovenienti da783 sitidi45 Paesi, Italia inclusa. I risultati sono pubblicati sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze (Pnas) dall'Università di Tubinga e dall'Istituto Max Planck per la Geoantropologia di Jena, in Germania.



Studiando lalunghezza del femore, i ricercatori hanno scoperto che gliuomini vissuti7mila annifa nelsud-est asiaticoerano piuttosto alti, con un'altezza media di 1,78 metri. Nelcorso dei millenni, la loro statura si è avvicinata a quella degli uomini di altre parti del mondo, fino a raggiungere, nelXIX secolo, poco più di1,60 metri. In Cina ledonne di 7mila anni fa avevano un'altezza media di 1,57 metri; tale valore èdiminuito in modo piuttosto costante nel corso dei millenni, arrivando nelXIX secoloa una media di1,48 metri.



Cinque millenni fa, gli uomini delNord Europaeranopiuttosto bassi, con una media di1,62 metri. Successivamente si è avuto un aumento della statura favorito dal maggior consumo di prodotti caseari, portato dalle popolazioni di pastori migrate dalle steppe dell'Europa orientale e della Siberia occidentale. A partire dall'alto Medioevo, però, la statura ha ricominciato adiminuire: una tendenza che si è protratta fino alla fine del XIX secolo, sia in Europa che nella maggior parte delle altre regioni prese in esame dallo studio.



L'andamento dellastatura femminilesegue, a grandi linee, lo stesso schema di quella maschile. Solo in Cina e Giappone il calo risulta più marcato; in Europa, invece, la crescita della statura, dall'epoca preistorica fino al Medioevo, è stata meno pronunciata per le donne rispetto agli uomini.



Infine, i ricercatori hanno cercato di capire se ci fosse una correlazione tra statura e complessità tecnologica, riscontrando chelivelli tecnologici avanzati erano associati a unaforte crescita demografica, manon a una statura maggiore.