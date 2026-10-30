L'intelligenza artificialeguidata dall'esperienza dei critici d'arte riesce ariconoscere leopere diRembrandt con una precisione del96%: potrebbe dunquestabilire se è stato davvero il pittore olandese a realizzare il misterioso'Ritratto di ragazza' che pochi anni fa è stato trovato per caso negli Stati Uniti, nella soffitta di una casa nel Maine, per poi esserebattuto all'astaper quasi 1,5 milioni di dollari in virtù della discussa attribuzione. Lo suggerisce lo studio pubblicato sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze, Pnas, da un gruppo di ingegneri della Carnegie Mellon University negli Usa.

L'impiego dell'IA nell'analisi complessa delle immagini sta aprendo nuovi scenari, tuttavia i tentativi di applicarla all'analisi delle opere d'arte sono limitati dall'uso di modelli cosiddetti'black-box'(scatola nera), che non forniscono le motivazioni alla base delle classificazioni e dei punteggi ottenuti. I ricercatori hanno così deciso di sviluppare un metodo basato suldeep learningche raggiunge elevate prestazioni nellaclassificazione delle operecombinando il riconoscimento statisticodischemi visivicon laguidadi unespertocuratore d'arte.

Questo modello di collaborazione uomo-IA è stato messo alla prova su undataset compostoda 311 dipintidiRembrandt e1.014 opere non attribuibili all'artista, provenienti da archivi pubblici e da siti web ufficiali di102 musei e collezioni. Ilsistema di classificazione hasaputo distinguere tra le opere di Rembrandt e quelle di altri autori con unaprecisione vicina al 96%. Il metodo ha mostrato ottimi risultati su dipinti appartenenti adiverse fasi dellacarriera dell'artista, coprendo una varietàditemi edevoluzioni stilistiche. Inoltre si è dimostrato efficace nel distinguere le opere del pittore da quelle dei suoi allievi, dei suoi maestri e dei suoi contemporanei.

Secondo i ricercatori, lo studio potrebbe offrire uncontributo importante al dibattito sull'autenticità dei dipinti di Rembrandt, incluso il caso del 'Ritrattodi ragazza' ritrovato in soffitta.