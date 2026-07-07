La nuova tecnica si basa sull’analisi della cosiddetta texture, ossia i più piccoli segni di ruvidità e rilievi presenti sulla superficie della pittura, che usando immagini ad alta definizione di un quadro. Si tratta di variazioni visibili solo al microscopio ma che possono essere usate come una sorta di firma inequivocabile del singolo artista. Una tecnica già usata da tempo dagli esperti d’arte ma che ora ha raggiunto livelli di accuratezza elevatissimi grazie anche all’Intelligenza Artificiale capace di identificare schemi o dettagli invisibili per l’occhio umano.

Proprio l’IA in questi ultimi anni, hanno sottolineato gli autori dello studio, ha permesso un salto qualitativo importante nella ricerca dei falsi, con la scoperta di oltre 40 opere d'arte contraffatte, tra cui opere attribuite a Monet e Renoir e vendute sui principali marketplace online. La nuova tecnica è pensata per affiancarsi ai metodi tradizionali ed è stata testata in particolare sulle opere di Vincent van Gogh e del pittore seicentesco David Klöcker Ehrenstrahl. Test che hanno dimostrato come la nuova analisi sia riuscita a riconoscere come falso il già noto “I contadini” mentre ha confermato l’autenticità del lungo discusso quadro "Tramonto a Montmajour", recentemente autenticato.