Dopo irallentamenti diStarshield, laversione militaredei satellitiStarlink, l'Ucrainapunta aridurre la sua dipendenzadaSpaceXcreando unapropria rete dicomunicazioni satellitari, insieme aNokia e alla società aerospazialeIceye. In quest'ottica, ilministero della Difesa ucrainoha firmato unalettera d'intenticon ledue aziende finlandesiper avviare l'esplorazione di possibili forme di cooperazione nel settore spaziale. L'annuncio è stato dato in occasione della visita del Primo Ministro finlandese in Ucraina.



All'inizio di ottobre, Iceye e Nokia hanno lanciato unacollaborazione per svilupparesistemi di comunicazione satellitare a banda largainorbita terrestre bassa— sicuri, sovrani e ad alte prestazioni — destinati ai governi. Tali sistemi sono pensati per supportare diverse tipologie di missione, dalla difesa e sicurezza delle frontiere ai servizi di emergenza e alla gestione delle catastrofi. Basati su tecnologie europee affidabili, i sistemi di comunicazione satellitare sviluppati congiuntamente garantiranno alle nazioni la proprietà e il controllo dei satelliti, del segmento di terra e dei terminali.



"La guerra moderna ha dimostrato che avere comunicazioni affidabili è una questione di sicurezza nazionale", ha detto Volodymyr Zelenskyy, la cui dichiarazione è riportata anche in un comunicato di Iceye. "Dobbiamo poter contare su capacità che siamo in grado di controllare. La lettera di intenti tra il ministero della Difesa, Iceye e Nokia rappresenta un passo importante in questa direzione".