Unfalso allarmeper unasospetta perdita d'ariadallacabinadella capsulaOrion ha rischiato dimandare a montelamissione Artemis II diretta alla Luna. Lo ha detto l'astronauta della Nasa Victor Glover, ospite del festival Starmus VIII a Tenerife, in Spagna.



Secondo quantoriportato dal sito Space.com, l'incidente si sarebbe verificato il2 aprile scorso, nel secondo giorno di missione. La capsula Orion, con i quattro astronauti a bordo, stava completando un’orbita ellittica attorno alla Terra avvicinandosi al perigeo, il punto più vicino a 160 chilometri di altitudine. A circa 15 minuti dalla manovra critica di accensione del motore principale, che avrebbe dovuto spingere l’equipaggio fuori dall'orbita terrestre in direzione della Luna (l'inserzione translunare, o translunar injection, Tli), èscattato un allarmeper unapossibile perdita d'ariadalla cabina.



Lasituazione a bordosi èsubito fattatesa: bisognavadecidere rapidamenteseproseguire con la Tli ointerrompere la manovra e prepararsi a unrientro anticipatosulla Terra. Glover ha detto esplicitamente che se l’allarme fosse arrivato solo cinque minuti più tardi, probabilmente la manovra non sarebbe stata eseguita. Fortunatamente, leverifiche rapideeffettuate dai controllori di volo della Nasa e dall'equipaggio hannoconfermato che si trattava di unfalso allarmee lamissione verso la Luna èproseguita con successo, finoal rientro sulla Terra avvenuto l'11 aprile 2026.