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Sono iniziati i preparativi per i primi test di Artemis III, la prossima missione di preparazione al ritorno sulla Luna cui parteciperà anche l’italiano Luca Parmitano, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, nel ruolo di pilota e la cui partenza è prevista non prima di giugno 2027. Questo primo test al Kennedy Space Center, in Florida, prevede la simulazione di tutte le fasi di rifornimento del razzo sulla piattaforma di lancio.
Artemis III rappresenta il terzo fondamentale passo dell’ambizioso programma internazionale per il ritorno sulla Luna, questa volta in forma stabile con la creazione di una vera e propria base lunare. Questa nuova missione non andrà verso la Luna ma resterà attorno alla Terra perché servirà a testare le manovre di aggancio della navetta Orion, con a bordo 3 astronauti della Nasa e Parmitano come pilota, con i moduli sviluppati da SpaceX e Blue Origin che faranno parte delle missioni successive verso la superficie lunare.
Il lancio di Artemis III è previsto non prima di giugno del prossimo anno ma intanto è stato completato l’assemblaggio dei motori a propellente solido, i booster, e i 4 motori dello stadio centrale. Nei prossimi giorni saranno assemblati insieme e trasferiti sulla piattaforma di lancio 39B e si avrà l’occasione di eseguire le prime prove generali anche con gli astronauti. Nonostante non sarà ancora presente in cima al razzo la navetta Orion, i 4 astronauti potranno esercitarsi nel simulare tutte le fasi di preparazione al lancio, a partire da quelle di vestizione della tuta ai percorsi di fuga in casi di anomalie durante il conto alla rovescia.
Intanto in questi giorni gli astronauti proseguiranno il piano di addestramento, tra cui sessioni per la scelta dei cibi che saranno portati nello spazio durante la missione, mentre i tecnici di Esa e Airbus stanno ultimando le ispezioni ai pannelli solari che alimenteranno la navetta Orion.