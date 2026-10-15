Artemis III rappresenta il terzo fondamentale passo dell’ambizioso programma internazionale per il ritorno sulla Luna, questa volta in forma stabile con la creazione di una vera e propria base lunare. Questa nuova missione non andrà verso la Luna ma resterà attorno alla Terra perché servirà a testare le manovre di aggancio della navetta Orion, con a bordo 3 astronauti della Nasa e Parmitano come pilota, con i moduli sviluppati da SpaceX e Blue Origin che faranno parte delle missioni successive verso la superficie lunare.

Il lancio di Artemis III è previsto non prima di giugno del prossimo anno ma intanto è stato completato l’assemblaggio dei motori a propellente solido, i booster, e i 4 motori dello stadio centrale. Nei prossimi giorni saranno assemblati insieme e trasferiti sulla piattaforma di lancio 39B e si avrà l’occasione di eseguire le prime prove generali anche con gli astronauti. Nonostante non sarà ancora presente in cima al razzo la navetta Orion, i 4 astronauti potranno esercitarsi nel simulare tutte le fasi di preparazione al lancio, a partire da quelle di vestizione della tuta ai percorsi di fuga in casi di anomalie durante il conto alla rovescia.