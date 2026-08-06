Cresce l'attesa per idati e leimmagini che potrebbero confermare l'avvenutoimpatto sullasuperficie lunaredello stadio superiore di un razzo Falcon 9 di SpaceX,previsto per il 5 agosto intorno alle 8:35 ora italiana.



Carl Schmidt, planetologo presso il Centro di fisica spaziale della Boston University, ha dichiarato alla CBS News che il Very Large Telescope (Vlt) in Cile avrebbe individuato tramite spettroscopia unpennacchio gassosodisodio e litio, considerato unpossibile indiziodell'avvenuta collisione. Schmidt ha aggiunto che un altro ricercatore avrebbe rilevato un'emissione di sodio dal suo sito di osservazione a Sudbury, nel Massachusetts.



E' consideratodifficile o comunque improbabile chetelescopi terrestripossano aver catturato in modo evidente illampo prodotto dall'impatto, dato che l'evento si sarebbe verificato sullato illuminatodella Luna.



Ilcratere risultante potrebbe esseretroppo piccoloper esserevisibile dalla Terrae saràprobabilmente rilevabilesolo daveicoli spaziali in orbita dotati dicapacità di imaging ad alta risoluzione. Le foto dell'area prima e dopo l'impatto saranno scattate dal satelliteLunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa, in orbita attorno alla Luna, ma l'agenzia spaziale statunitense ha già dichiarato che probabilmente ci vorrannodiversi giorniprima che siano disponibili.