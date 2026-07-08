LaNasaha annunciatonuovi contratti del valore di quasi600 milioni di dollari perquattro missioni private, programmate per raggiungere laLunaa fine2028.Le missioni fanno parte del programma dell'Agenzia per la costruzione di unabase lunare permanente, che a maggio avevagià visto uninvestimentodi circa1 miliardo di dollari,e saranno effettuate datre aziende statunitensi: Astrobotic, Firefly Aerospace e Intuitive Machines.

"Questi nuovi contratti assegnati ai nostri partner commerciali - dice Lori Glaze, amministratrice associata del Direttorato per le missioni di volo spaziale umano - dimostrano il nostro impegno ad accelerare glisforziper stabilire unapresenza a lungo terminesullasuperficie lunare, e ci offrono maggiori opportunità disvilupparelecompetenzenecessarie per prosperare in quell'ambiente".

Ad Astrobotic sono state assegnatedue missioni, per untotaledi quasi300 milioni di dollari,mentre una missione a testa è stata assegnata aFirefly Aerospace e Intuitive Machines, finanziate rispettivamente con circa144 e 148 milioni. Ciascun landerlunaretrasporteràtre diversi strumenti scientificidellaNasa:un sistema composto daquattro telecamereche permette diosservare in 3D gli effetti sulla polvere lunare della discesa di un landersulla superficie, un piccolodispositivodelle dimensioni di un biscotto che riflette i fasci lasertrasmessi da sonde in orbita lunareo da veicoli di allunaggio, consentendo loro di determinarela propria posizione e, infine, uno strumento che monitora leradiazioni che investono la superficie lunare.

"Impiegando gli stessi strumenti scientifici su più lander - afferma Joel Kearns, vice amministratore associato per l'esplorazione presso il Direttorato per le missioni scientifiche - comprenderemo meglio i potenzialirischi degli allunaggi e creeremo una rete globale di dati ambientali e punti di riferimento sulla Luna. È come avere stazioni meteorologiche in diverse località della Terra".