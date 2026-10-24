(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Una staffetta dei tre razzi più potenti al mondo, due navette, quattro astronauti fra i quali Luca Parmitano dell'Agenzia Spaziale Europea e una delle manovre più complesse mai affrontate nello spazio: i piani della Nasa per la missione Artemis III sono pronti, ma non c'è ancora la data di lancio. "Stiamo intraprendendo quella che è probabilmente la campagna di lancio più complessa mai realizzata", ha detto il responsabile del programma Artemis della Nasa Jeremy Parsons, nella conferenza stampa organizzata al Kennedy Space Center.

I tre razzi sono lo Space Launch System (Sls) della Nasa e i privati Starship di SpaceX (formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Starship) e New Glenn di Blue Origin. Tutti e tre partiranno da Cape Canaveral e sono diretti all'orbita bassa, a circa 400 chilometri dalla superficie terrestre. Il primo a partire, secondo i programmi della Nasa, dovrà essere il New Glenn con il modulo lunare Blue Moon, seguirà l'Sls con la navetta Orion, a bordo della quale saranno gli astronauti Randy Bresnik, Andre Douglas e Frank Rubio, tutti della Nasa, e l'italiano Luca Parmitano.

La navetta sarà inserita in un'orbita ellittica alla quota di oltre 500 chilometri e, poiché è stata progettata per affrontare lo spazio profondo, sarà importante "gestire con attenzione le temperature, più elevate in un'orbita terrestre bassa", ha detto Parsons. Per due giorni l'equipaggio controllerà i sistemi della navetta per preparare l'aggancio con Blu Moon, previsto il terzo giorno della missione. Gli astronauti "apriranno il portello ed entreranno nel modulo di atterraggio per valutare i sistemi di controllo ambientale e quelli di supporto vitale. Inoltre - ha proseguito Parsons - dovranno confermare che la navetta sia in grado di mantenere la corretta pressione atmosferica e sperimentare scenari di emergenza".

Una volta completate queste operazioni, probabilmente intorno al sesto giorno di volo, Starship verrà lanciata con un adattatore di attracco appositamente costruito sulla parte anteriore. Nell'ottavo giorno della missione è previsto l'aggancio in orbita fra la navetta Starship di SpaceX e Orion.

"La dimostrazione con Starship è più breve e durerà circa due ore", ha detto Parsons. L'equipaggio non entrerà nella navetta, ma fornirà dati importanti relativi all'attracco.

Dopo il distacco di Orion da Starship, la missione durerà ancora alcuni giorni (fra sei e nove) prima di rientrare a Terra con un ammaraggio nell'oceano. La durata complessiva prevista per la missione è di 14 giorni, ha affermato Parsons, ma potrebbe arrivare fino a 17 giorni. (ANSA).

