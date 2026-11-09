LaNasa ha annunciato unnuovo contrattoda10 miliardi di dollari complessivi per il trasporto di carichi e infrastrutture destinati allafutura base lunare permanentealPolo SuddellaLuna. Si apre così laseconda fasedelCommercial Lunar Payload Services (Clps), il programma dell'Agenzia spaziale statunitense che affida aotto società private americaneiltrasporto diesperimenti scientifici,rover elander.



Le aziende considerate idonee a competere sono laBlue Origindi Jeff Bezos, le texaneFirefly AerospaceeIntuitive Machines, la filiale americana della giapponeseiSpace, e poiLockheed Martin Space,Northrop Grumman Space Systems,SpaceXdi Elon Musk eVoyager Technologies.



Il contratto con le otto aziende ha durata decennale e prevede consegne e quantità non definite a priori. L'investimento è più che doppio rispetto al programma iniziale Clps 1.0, che vale 4,2 miliardi di dollari e rimarrà attivo fino alla fine del 2028.



Sullo sfondo c'è sempre la corsa alla Luna con la Cina , molto diversa da quella che gli Stati Uniti si sono trovati ad affrontare negli anni '60 contro l'Unione Sovietica. "Tutto è più vicino di quanto non fosse un tempo, e non solo in termini di spazio", ha dichiarato l'amministratore capo della Nasa, Jared Isaacman,in un'intervistaal sito specializzato Space.com. "Durante laGuerra Freddaavevamo unnetto vantaggio, le nostre capacità erano di gran lunga superiori, macon la Cina non è così: sono molto vicini. Ilrisultato di questa competizionesi farà sentire in tutto il mondoe - ha aggiunto - metterà tutto in discussione".



L'annuncio del Clps 2 è stato dato in occasione della prima fiera aerospaziale organizzata dalla Nasa, il Max Power, che si è tenuta presso il Kennedy Space Center, in Florida.



La Nasa ha inoltre dichiarato di stare procedendo nello sviluppo diPromise, ilrovera sei ruote alimentato dall'energia nucleare destinato a studiare edesplorare lasuperficie e ilsottosuolo lunare. Il lancio è previsto per lafine del 2028a bordo del lander Blue Moon Mark 1 di Blue Origin, alla quale è stato assegnato un contratto da94 milioni di dollari, con la possibilità di ottenere altri 140 milioni in base ai risultati raggiunti. Promise verrà realizzatoa partire da componentigià testati con i rover marziani della NasaCuriosity ePerseverance, che verranno riadattati per l'ambiente lunare. Ciò permetterà di ridurre notevolmente tempi e costi.



Accanto al rover, isistemi di supportonecessari per mantenere operativa la base verranno testati con la Mini-Communications and Solar Tower, o miniCast: una torre progettata per la generazione e lo stoccaggio dienergia, per la ricarica wireless dei veicoli e per lecomunicazioni. Per questo progetto, la Nasa ha selezionato tre aziende:Honeybee Robotics,Redwire eYank Technologies.



Infine, l'Agenzia spaziale americana ha stanziato nuovi fondi, per un totale di circa1,3 miliardi di dollari, nell'ambito delprogramma Venture-Class Acquisition of Dedicated and Rideshare (Vadr), creato per acquistareservizi di lancio commercialie ridurre così i costi delle missioni. I contratti sono stati assegnati adArrow Science and Technology,Blue OrigineImpulse Space. Le missioni metteranno alla prova i sistemi di comunicazione e navigazione sia nel tragitto dalla Terra alla Luna sia intorno al nostro satellite, e invieranno droni per esaminare la superficie prima dell'arrivo degli astronauti.