L'addestramentoper la missione Artemis III diavvicinamento verso la Lunaè ametà del percorso, all'inizio 2027 si concluderanno le prove sulla navetta Orion e per l'astronautaLuca Parmitanolapreparazione èconfrontabilea quella che ha recentemente affrontato perIron Man, lagara di triathloncomposta da percorsi a nuoto, in bicicletta e di corsa alla quale ha partecipato a ottobre alle Hawaii. Lo ha detto lo stesso astronauta dell'Agenzia Spaziale Europea, Luca Parmitano, a margine dell'incontro con circa 1.000 studenti organizzato in apertura dell'ottava edizione del New Space Economy Expoforum (Nse) a Fiera Roma.



"Siamo più o meno a metà dell'addestramento:per l'inizio dell'anno prossimofiniremo l'addestramento di base sull'astronaveOrion, quandoci qualificheremo come equipaggioper affrontare le avarie di navetta e lanciatore; poi inizierà laseconda fasesu avvicinamento e aggancio ai lander", ha detto l'astronauta e pilota sperimentatore dell'Aeronautica Militare, che ha due missioni spaziali all'attivo e che è stato selezionato per volare con il ruolo di pilota nella missione Artemis III . Un percorso di preparazione quotidiano che richiede non solo rigore tecnico, ma anche una disciplina fisica e psicologica portata ai limiti e che, ha sottolineato Parmitano, ricorda in parte quella per la gara Iron Man.



"Entrambi gli addestramenti - ha osservato - richiedono la forza mentale per rimanere lunghe ore da soli con se stessi, attingendo a tutte le proprie risorse. Le ore trascorse nei simulatori in spazi ristretti richiamano la stessa determinazione: per me lo sport è una passione e un modo di addestrarmi con un obiettivo chiaro davanti".



Parmitano ha voluto sottolineare come l'intenso addestramentoe ilfattore umanosono il pilastro fondamentale per l'esplorazione del cosmo temi che saranno al centro anche dell'area che sorgerà all'interno dell'aeroporto di Fiumicino, promossa da Esa, Agenzia Spaziale Italiana e Aeroporti di Roma per raccontare a tutti lo spazio e le missioni spaziali e che sarà inaugurata venerdì 27 novembre.

' Nellospazio l'Europa può avere un ruolo di leadership, ma servonomaggiori risorseeconomiche per rimanerecompetitivi sul piano tecnologico globale, ha osservato Parmitano.



"L'Esa sta spingendo moltissimo con i Paesi membri percreare le prospettivedi unvolo spazialecompletamenteindipendente europeo ecredo sia arrivato il momento", ha aggiunto. "Siamo stati un po' vassalli di altre agenzie spaziali internazionalinegli anni passati esiamo riconosciuticome deipartner molto solidi, ma - ha rilevato -è anche giusto per l'Europa prendereun proprio ruolo di leadership e dimostrare la nostraindipendenza, almeno nell'orbita bassa terrestre".



Parmitano si riferisce in particolare alla possibilità di sviluppare unanavetta spaziale per il trasporto di astronauti tutta europea e osserva che, nonostante le dimensioni simili tra Europa e Usa il bilancio dell'Agenzia Spaziale Europea equivale a circa la metà di quello della Nasa: un divario dovuto a scelte politiche di investimenti.

"Se l'Europa vuole essere protagonistanello scacchiere spaziale, così come lo è nella geopolitica, è chiaro cheservono investimenti", ribadisce Parmitano. "Il volo spaziale umano - conclude - è uno dei campi che più danno visibilità: è la proiezione soft di un potere vero, che è quello tecnologico, quello di saper creare scienza e tecnologia assolutamente innovative".