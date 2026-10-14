La Nasa ha reso pubblici oltre800 gigabytedidati scientifici(alcuni dei quali inediti) raccolti durante la missione Artemis II attorno allaLuna. Il materiale comprende più di 11.000 immagini e video della Luna ad alta risoluzione,otto ore e mezza di registrazioni audiodelleosservazioni scientifiche della superficie lunare effettuate dall'equipaggio, nonché immagini corredate dalle annotazioni degli astronauti stessi. Tutto è stato caricato nelPlanetary Data Systemdella Nasa, l'archivio pubblico dedicato alle missioni planetarie dell'agenzia, in modo che fosse disponibile all'intera comunità scientifica mondiale e al pubblico.



"Nel loro insieme, le immagini, i file audio e le note dell'equipaggio costituiscono unprezioso setdidati scientificilunari, pronto per essere esplorato e analizzato", osserva la Nasa in una nota. "Si tratta delprimo set di dati di scienza planetariaraccolto principalmente da esseriumani in oltre mezzo secolo".



Grazie a una preparazione molto scrupolosa e accurata, i quattro astronauti della missione (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen) hanno lasciato unaforte 'impronta umana' sui dati raccolti. "Le lorodecisioni rapidesu qualiobiettivi osservare e qualiimmagini catturare - rileva l'agenzia spaziale statunitense - unite allapercezione dei colorie deicambiamenti dinamici, nonché alle discussioni sulla scienza della superficie lunare e dell'ambiente circostante, integrano i dati raccolti in decenni dagli astronauti delle missioni Apollo e dalle sonde robotiche, approfondendo la nostra comprensione della Luna mentre la Nasa si prepara all'esplorazione a lungo termine della sua superficie".