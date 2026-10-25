Sostenibilità, tecnologia e digitale: sono tre dei pilastri chiave sui quali poggia il futuro secondo l'Enea, che su questi temi propone mostre interattive, giochi e conferenze ai visitatori della Maker Faire 2026.



La prima tappa è il percorso educativo dedicato ad ambiente, alimentazione consapevole ed economia circolare. I giochi a disposizione comprendono il cruci-sostenibilità, per capire il significato delle principali parole chiave della sostenibilità, il memory sulle buone pratiche per ridurre lo spreco alimentare, i 5 colori del benessere dedicati all'importanza di seguire un'alimentazione varia ed equilibrata e, infine, il gioco dell'oca 'Missione Oceano Pulito', che sfida i partecipanti a proteggere gli ecosistemi marini.



Gli stessi temi sono al centro della conferenza 'Missione Sostenibilità: gioca, scopri e cambia il futuro', in programma domenica 25. I visitatori potranno poi diventare 'detective delle microplastiche', ricostruendone il viaggio nell'ambiente attraverso reperti, dati scientifici e contenuti multimediali.



L'esperienza include anche una mini 'escape experience' scientifica, in cui i partecipanti risolveranno enigmi in tema.

Le tecnologie innovative, come quelle sviluppate per poter vivere, lavorare e fare ricerca in uno degli ambienti più ostili del pianeta, sono il cuore dello stand dedicato all'Antartide.

Qui si potranno incontrare tecnici e ricercatori che hanno partecipato alle spedizioni antartiche e conoscere le soluzioni tecnologiche sviluppate per garantire operatività, sicurezza e sostenibilità in condizioni estreme. Infine, i ricercatori Enea hanno predisposto anche una mostra interattiva progettata per spiegare i principi fisici e tecnologici alla base del digitale, attraverso apparecchiature e dimostrazioni dal vivo.

