Tende e trolley a sottolineare la provvisorietà, i camici bianchi che usano in laboratorio e cartelli che chiedono di inserire la ricerca nella Legge di bilancio: così i precari degli enti pubblici di ricerca sono scesi in piazza a Roma, a piazza Montecitorio, per chiedere i fondi necessari a stabilizzare la loro posizione. Organizzato dalla Flc Cgil, il presidio ha riunito un migliaio di precari secondo il sindacato, che chiede adesso "atti concreti", mentre la Legge di bilancio prevede il "taglio delle risorse per il turnover pari al 25% di quelle che si sono rese disponibili a fronte delle cessazioni verificatesi nel 2026".



Secondo le stime del sindacato sono più di 2.500 in Italia i precari degli enti di ricerca. "E' un problema che si sta ricreando ciclicamente, ormai da decenni", dice una precaria dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. "Quello che vogliamo è avere delle stabilizzazioni, dei posti sicuri, una possibilità di avere una certezza del nostro futuro", aggiunge. C'è chi èaspetta un contratto da 14 anni e l'età media è 40 anni. Alcuni sono stati assunti con il Pnrr e hanno partecipato a progetti di primo piano, ma ora il contratto è in scadenza e il futuro incerto.



"All'Istituto Nazionale di Astrofisica abbiamo 700 precari, 300 dei quali potrebbero essere stabilizzati subito in base alla legge Madia", dice un altro precario. La protesta arriva anche da enti non vigilati del ministero dell'Università e la Ricerca, come il Crea che fa capo al ministero dell'Agricoltura: "sono forse tra i più 'giovani' qui perché sono precaria da 'appena ' otto anni", dice Giorgia, e le prospettive non sono rosee perché i 50 posti previsti dalla legge 'Coltiva Italia' sono decisamente pochi rispetto ai 450 precari dell'ente. Siamo qui per chiedere dignità e siamo anche preoccupati per la continuità dell'attività scientifica".