Ricostruito il percorsoche porta lecellule staminalidellepiante a specializzarsi per dare origine afiori esteli: il risultato è pubblicato sulla rivista Science Advances dai ricercatori dell'Università di Cambridge.

A differenza degli animali,le piante continuano a produrre nuovi organi per tutta la vita. Questacrescita continuadipende dalmantenimento di popolazioni dicellule staminaliall'interno di tessuti specializzati chiamatimeristemi. Il meristema dell'infiorescenza produce continuamente18 tipi di cellule che si sviluppano infiori,steli etessuti vascolariper il trasporto di acqua e nutrienti.

Percapire come avvienequesto processo, i ricercatori lo hanno tracciato con un dettaglio senza precedenti nella piantaArabidopsis thaliana. Nello specifico, hannomisurato l'espressionedi19.491 geniin10.025 singoli nuclei di celluleestratte da tessuto meristematico. Analizzando l'attività dei geni con la tecnica disequenziamento dell'Rna a singolo nucleo (snRNA-seq), è stato possibile collegare le cellule staminali ai loro primi stadi di differenziazione.



"Volevamocapire comeunapopolazione relativamentepiccola dicellule staminalipossagenerare continuamentei diversitipi cellularinecessari per costruire una pianta", osserva il primo autore dello studio, Sebastián Moreno-Ramírez. “Analizzando l'espressione genica dei nuclei, siamo stati in grado di dedurre letraiettorie di sviluppoattraverso strumenti dianalisi dibig dataesoftware avanzati per ricostruire i percorsi di sviluppo. Comprendere queste transizioni è essenziale se vogliamo scoprire le reti regolatorie che controllano l'architettura vegetale e la formazione degli organi".



Laprossima sfida, conclude il ricercatore, "sarà capire come questi programmi regolatori interagiscono percontrollare la crescitae garantire che le piante producano continuamente organi e i relativi tipi cellulari nel posto giusto al momento giusto".