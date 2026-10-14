SuMarte il roverPerseverance della Nasa ha stabilito ilnuovo record di distanza totalepercorsasu un altro pianeta: ben45,22 chilometricoperti incinque anni e mezzo. Ha cosìstrappato il primatoal roverOpportunity, chetra il 2004 e il 2018aveva impiegato quasi iltriplo deltempo per percorrere45,16 chilometri. Lo riferisce la Nasa.



Perseverance ha raggiunto questo nuovo traguardo attraversando la regione 'Lac de Charmes' (situata appena fuori dal bordo occidentale delcratere Jezero), dove sta studiando alcuni terreni che potrebbero essere tra i più antichi mai esplorati nel Sistema solare.



"Lamissione originale- spiega Steven Lee del Jet Propulsion Laboratory della Nasa - prevedeva unapercorrenza massimadicirca 20 chilometri. Abbiamoampiamente superato questa distanzae, con tutti i sistemi di mobilità pienamente operativi e i risultati positivi dei test sulla durata prolungata delle operazioni al suolo, ci aspettiamo che Perseverance continui a stabilire nuovi record per molti anni a venire".







La Nasa ha recentemente approvato laprima estensione della missione, iniziata a ottobre, che consentirà a Perseverance di proseguire l'esplorazione del bordo del cratere approssimativamente fino allafine del 2028.



Grazie alsistema di navigazione autonoma'AutoNav', ilrover acquisisce immagini del terreno mentre è inmovimento, crea unamappa 3Ddegliostacoli e traccia la rotta tra i punti di passaggio selezionati dai pianificatori della missione sulla Terra. Perseverance è in grado di compiere tutte queste operazioni alla suamassima velocitào quasi, percorrendo fino a412 metri in un singolo giorno marziano. Il rover ha coperto oltre il 90% della distanza totale utilizzando AutoNav per valutare il terreno, una percentuale nettamente superiore al circa 5% registrato dal primo sistema AutoNav marziano impiegato su Opportunity e sul suo gemello Spirit. Mentre Sojourner, il primo rover della Nasa su Marte, valutava il percorso da seguire utilizzando 20 punti di misurazione, Perseverance ne elabora 600.000 a ogni rilevamento.





