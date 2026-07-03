Con lamenopausa leovaie non vanno in pensione, bensì assumono unnuovo ruolocaratterizzato da una maggioreattività infiammatoriaeimmunitaria. Lo dimostra lo studio sui topi condotto dalla biologa Francesca Duncan della Northwestern University, in Illinois. I risultati, pubblicati sulla rivista Molecular Human Reproduction, potrebbero avereimportanti ricaduteper l'assistenza sanitaria delledonne in post-menopausae in particolare per le donne che si sottopongono alla rimozione delle ovaie (ovariectomia).



La ricerca nasce da uno studio precedente realizzato sempre dal team di Duncan ma ancora in attesa di revisione paritaria. I risultati dimostrano che leproteine ​​prodotte daltessuto ovaricoin 28 donne in post-menopausadifferiscono a seconda dell'età, cosa chenon dovrebbe accadere se le ovaie fossero del tutto inerti.



Nel nuovostudio sugli animali, i ricercatori hanno rimosso le ovaie da topi femmina di 2, 18 e 24 mesi per esaminarle attentamente. Ciascuna di queste età è stata scelta per rappresentare una diversa fase del ciclo riproduttivo. Le ovaie dei topi in genere cessano di funzionare intorno ai due anni: la loro menopausa non è accompagnata dal brusco calo di estrogeni che si verifica nelle donne, ma presenta altre similitudini. Per ciascun animale, unovaioè statoesaminato al microscopioper caratterizzare l'anatomia dei tessuti, mentre l'altro è stato sottoposto asequenziamento dell'Rna totale(bulk RNA sequencing) peridentificare i geniattivamenteespressi e coinvolti nella sintesi di proteine.



I risultati dimostrano chela 'macchina' riproduttiva rallenta con l'età,ma le ovaie non si fermano del tutto. Nei tessuti ovarici si osserva infatti unaumento delle cellule immunitarie, come linfociti T, macrofagi e cellule giganti multinucleate. Inoltre,cambia profondamentel'espressione genicarispetto alle ovaie più giovani. Ciò suggerisce che l'ovaiocontinua a subirecambiamenti molecolarieacquisisce caratteristiche immunitarie che potrebberoinfluenzare l'invecchiamentodell'interoorganismo.