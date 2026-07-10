I ricercatori coordinati da Margherita Maioli hanno coltivato in laboratorio le cellule che costituiscono la pelle umana. Tra queste: le staminali cutanee, che hanno il compito di rinnovare il tessuto e riparare i danni, i fibroblasti, che producono sostanze fondamentali come il collagene e l'acido ialuronico, e i cheratinociti, che sintetizzano la cheratina e formano il 95% delle cellule della pelle. Alcune delle colture sono poi state trattate con miele millefiori all'1% per 48 ore, prima dell'esposizione alle radiazioni Uv.