Già ben noto per le sue proprietà antiossidanti, antimicrobiche, antinfiammatorie e cicatrizzanti, il miele aggiunge ora alla lista anche le proprietà anti-age. Uno studio guidato dall'Università di Sassari ha scoperto che il miele millefiori protegge le cellule della pelle dall'invecchiamento precoce e dai danni causati dai raggi Uv, aprendo a promettenti applicazioni in campo sia clinico che cosmetico. La ricerca è stata presentata alla conferenza annuale della Società di Biologia Sperimentale (Seb), un importante evento scientifico internazionale che quest'anno si è svolto a Firenze dal 7 al 9 luglio.

I ricercatori coordinati da Margherita Maioli hanno coltivato in laboratorio le cellule che costituiscono la pelle umana.

Tra queste: le staminali cutanee, che hanno il compito di rinnovare il tessuto e riparare i danni, i fibroblasti, che producono sostanze fondamentali come il collagene e l'acido ialuronico, e i cheratinociti, che sintetizzano la cheratina e formano il 95% delle cellule della pelle.

Alcune delle colture sono poi state trattate con miele millefiori all'1% per 48 ore, prima dell'esposizione alle radiazioni Uv.

I risultati indicano che il miele sembra favorire una risposta protettiva e regolatoria contro lo stress indotto dai raggi Uv, e incrementa anche le difese antiossidanti delle cellule. Dall'analisi genetica, è emerso che il trattamento con il miele contribuisce a regolare i segnali di proliferazione e rinnovamento cellulare e aumenta l'espressione dei geni coinvolti nella protezione dallo stress cellulare.

"Un aspetto particolarmente interessante - commenta Fikriye Fulya Kavak, ricercatrice nel gruppo guidato da Maioli - è che il miele sembra aiutare le cellule a ritrovare un equilibrio più sano in seguito allo stress da raggi Uv. Invece di indurre nelle cellule una risposta riparativa eccessiva, pare sostenere i meccanismi di protezione, mantenendo al contempo sotto controllo i segnali legati al rinnovamento".