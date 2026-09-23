I ricercatori coordinati da Leonardo Ricotti di Scuola Sant'Anna hanno combinato mioblasti, cioè le cellule staminali progenitrici che danno origine a quelle del tessuto muscolare, con biomateriali innovativi. Negli esperimenti svolti sugli animali, l'impianto chirurgico ha dato origine a una connessione funzionale tra nervo e muscolo, che è stata stimolata con gli ultrasuoni: ciò ha favorito sia la maturazione del tessuto muscolare sia la rigenerazione di quello nervoso.