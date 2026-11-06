“Questi diamanti funzionano come vere e proprie capsule del tempo - afferma Vincenzo Stagno, che ha coordinato i ricercatori - proteggendo minerali di grandissima rilevanza. Hanno registrato e tramandato la chimica di un mantello che oggi non esiste più, la cui composizione è stato ora svelata ".

“Questi diamanti funzionano come vere e proprie capsule del tempo - afferma Vincenzo Stagno, che ha coordinato i ricercatori - proteggendo minerali di grandissima rilevanza. Hanno registrato e tramandato la chimica di un mantello che oggi non esiste più, la cui composizione è stato ora svelata ".

I 19 diamanti analizzati provengono da antichi condotti vulcanici della Jacuzia , in Siberia, formatisi circa 350 milioni di anni fa . Appartengono alla categoria dei diamanti 'eclogitici', noti anche come diamanti di tipo E , che si formano nel mantello terrestre all'interno di rocce chiamate eclogiti. Queste provengono dalla crosta oceanica di miliardi di anni fa. I diamanti hanno sigillato al loro interno i minerali , isolandoli dall'ambiente circostante e facendoli giungere intatti fino a noi.

I 19 diamanti analizzati provengono da antichi condotti vulcanici della Jacuzia , in Siberia, formatisi circa 350 milioni di anni fa . Appartengono alla categoria dei diamanti 'eclogitici', noti anche come diamanti di tipo E , che si formano nel mantello terrestre all'interno di rocce chiamate eclogiti. Queste provengono dalla crosta oceanica di miliardi di anni fa. I diamanti hanno sigillato al loro interno i minerali , isolandoli dall'ambiente circostante e facendoli giungere intatti fino a noi.