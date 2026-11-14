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Nel cervello dei mammiferi, uomo compreso, è presente una riserva di cellule staminali capaci di rimodellare i circuiti in caso di necessità: non sono in grado di rigenerare i neuroni perduti in seguito a traumi, malattie neurodegenerative o invecchiamento, ma possono compensare in parte tale perdita riorganizzando quelli esistenti. Lo ha scoperto il gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Università di Torino, dopo uno studio durato circa un decennio. I risultati, pubblicati sulla rivista Stem Cell Reports, suggeriscono che, nel corso dell’evoluzione dei mammiferi, questa riserva di staminali abbia perso la capacità rigenerativa che invece si riscontra ancora in animali come pesci e anfibi, cambiando funzione in favore del rimodellamento cerebrale.
I ricercatori coordinati da Federico Luzzati e Annalisa Buffo hanno scoperto che, in caso di danno, le staminali presenti nel cervello dei mammiferi generano dei neuroni temporanei: molti iniziano a scomparire dopo circa due settimane e pochissimi sopravvivono oltre cinque. Le analisi hanno mostrato che tali neuroni appartengono a una famiglia di cellule che, durante lo sviluppo, si distribuiscono temporaneamente in diverse regioni del cervello, per poi scomparire.
"Non sono, quindi, i neuroni che ci saremmo aspettati per sostituire quelli perduti", afferma Luzzati. "Resta da chiarire quale sia il ruolo di questi neuroni transitori, e se rappresentino una novità dei mammiferi o fossero già presenti nei loro antenati. Il fatto che questo potenziale esista è sicuramente una buona notizia - conclude il ricercatore - ma per coronare il nostro sogno rigenerativo bisognerà imparare a reindirizzarlo verso altri tipi di neuroni".