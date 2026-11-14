I ricercatori coordinati da Federico Luzzati e Annalisa Buffo hanno scoperto che, in caso di danno, le staminali presenti nel cervello dei mammiferi generano dei neuroni temporanei : molti iniziano a scomparire dopo circa due settimane e pochissimi sopravvivono oltre cinque. Le analisi hanno mostrato che tali neuroni appartengono a una famiglia di cellule che, durante lo sviluppo , si distribuiscono temporaneamente in diverse regioni del cervello , per poi scomparire .

I ricercatori coordinati da Federico Luzzati e Annalisa Buffo hanno scoperto che, in caso di danno, le staminali presenti nel cervello dei mammiferi generano dei neuroni temporanei : molti iniziano a scomparire dopo circa due settimane e pochissimi sopravvivono oltre cinque. Le analisi hanno mostrato che tali neuroni appartengono a una famiglia di cellule che, durante lo sviluppo , si distribuiscono temporaneamente in diverse regioni del cervello , per poi scomparire .