Scopertenel sanguelespie dellaSclerosi laterale amiotrofica (Sla): sonoproteine che possono segnalare con unanticipofino a 18 mesila comparsa dei primisintomi. A identificare questi marcatori, che potranno portare afuture terapie farmacologiche preventive, è la ricerca guidata da Michael Benatar dell’Università di Miami e da Andrea Malaspina dell'University College London, e pubblicata sulla rivista Nature Medicine. Primi autori sono Ximing Ran e Joanne Wuu, entrambi della Emory University.

Da anni sono note alcune varianti genetiche associate alla Sla, ma è molto difficile riuscire a determinare in anticipo quando potranno manifestarsi i primi sintomi. "Se in passato una persona portatrice di una variante genetica associata alla Sla mi avesse chiesto quando avrebbe manifestato i sintomi, avrei avuto difficoltà a fornire una stima ragionevole", ha detto Benatar. Ma dopo un lavoro di indagine durato quasi 20 anni e condotto utilizzando anche l’Intelligenza Artificiale, i ricercatori sono riusciti a identificare nel sangue le proteine il cui aumento potrebbe essere una spia della malattia.

“Questibiomarcatori ci forniscono un'idea molto più precisa della tempistica, permettendoci distimare iltempo di insorgenza dei sintomicon un errore medio di circa 18 mesi”, ha aggiunto Benatar.



Ad anticipare i primi sintomi della Sla sarebbe l’aumento nel sangue di una tipologia molecole detteneurofilamenti leggeri (NfL), proteine strutturali presente nei neuroni e la cui importanza era emersa nel 2017, su un gruppo ristretto di persone. La nuova ricerca si basa su ungruppo più esteso, che comprende 137 persone, ed è stato anche ristretto il campo delle molecole Nfl potenziali spie della Sla, passando da oltre 5.000 a 33.