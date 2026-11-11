'Unattacco ibridocon l'obiettivo diminare la democrazia: "un attacco di questo tipo è diverso dalla guerra ibrida e non è nemmeno terrorismo: è unaminaccia immaterialeche haconseguenze a livellosociale,cognitivo eistituzionale. Sfrutta cioè il funzionamento ordinario della società per moltiplicare uneffetto destabilizzante", dice all'ANSA Arije Antinori, professore di Criminologia alla Sapienza Università di Roma ed esperto dell'Eu Knowledge Hub on Prevention of Radicalisation (Eukh), l'iniziativa della Commissione Europea lanciata nel 2024 per contrastare estremismo violento e terrorismo negli Stati membri.



La scelta dellescuole come obiettivo, osserva , "è determinante perché la scuola è laporta d'ingressodi unsistema interdipendentecostituito dafamiglie,istituzioni,media eopinione pubblica, che si sorreggono attraverso unrapporto di fiducia". Attacchi a costo limitato come questi colpiscono, "ilsistema di relazioni" e "sovraccaricano le istituzioni di compiti". In pratica,si attacca la sicurezza della vita quotidiama. Questa, osserva Antinori, "dipende da presupposti che raramente vengono messi in discussione. Per esempio, per tutti la scuola è un luogo protetto, le emergenze sono percepite come eventi sporadici, ci si fida delle comunicazioni ufficiali". Gli attacchi ibridi "non solo diffondonopaura eincertezza, ma fanno in modo che l'insicurezzavengapercepita come unfatto ordinario: così si colpisce il sistema di relazioni interno alla società". Le conseguenze, rileva , hanno una "portata sistemica": attaccando il sistema di relazioni ,ottengono uneffetto destabilizzantee generano "unaperturbazione socialechemina le relazioni di fiducia".



Il problema più grande degli attacchi ibridi, prosegue Antinori, "è che una volta evidenziate le vulnerabilità,altri attoripossonosfruttare lasituazione conattacchi opportunisticiibridi" versoobiettivi legati alla quotidianità, come è avvenuto recentemente involi di linea,supermercati escuole. Se qualcuno innesca l'attacco, altri possono intervenire successivamente, compresi gruppi della criminalità organizzata, fino a "indebolire e sfilacciare il tessuto sociale delle democrazie all'interno", osserva.



Se le infrastrutture critiche tradizionali erano energia luce, gas, acqua o connessioni internet, per gli attacchi ibridi "tutto ciò che è legato alla quotidianità può diventare un'infrastruttura critica, con i conseguenti costi operativi di gestione e sicurezza". Si tende a "mandare in crisiil nostro sistema fino a indurci a farepassi indietroneiprocessi democratici". E' una situazione che nessuno Stato, nemmeno i più avanzati, è in grado di governare. Reagire è possibile "lavorando moltissimo sul piano dellaresilienza,ripristinando un contesto di fiducianella comunità in modo forte econsiderando la disinformazione una minaccia sul piano politico". Bisogna prepararsi, conclude l'esperto, perché in futuro attacchi come quelli recenti potrebbero colpire anche in un'unica giornata.