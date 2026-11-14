Un'antenna riflettente dal diametro di 1,4 metri è la prima strutturacostruita nellospazio in modo autonomo da unrobot: un braccio elettronico, prelevando aste e giuntida appositi contenitori, haassemblato ripetutamente moduli identici in 6 mesi su unastruttura reticolare. Ilrobot si chiamaAstra e è stato realizzato nell'ambito delprogramma di ricerca del California Institute of Technology (Caltech) chiamato Nom4d(Novel Orbital and Moon Manufacturing, Materials, and Mass-efficient Design) avviato nel 2022 dalla Defense Advanced Research Projects Agency statunitense (Darpa).

L'obiettivo, come sottolinea il responsabile del programma Andrew Detor, è "trasportare dalla Terra materie prime per la costruzione, in orbita, distrutture di dimensioni di centinaia di metri o addirittura chilometri". Attualmente, infatti, le dimensioni sono limitate da quelle degli ogive dei razzi, ma per gli scienziati, la possibilità di dispiegare nello spazio impianti sularga scala, come lesuperfici riflettenti, sarebbe di grande valore. "Potrebbero fungere daenormi specchi per potenti telescopi spaziali - afferma Sergio Pellegrino, a capo del team del progetto Astra (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly) del Caltech - o, in alternativa, potrebbero costituire l'apertura di grandi antenne a radiofrequenza".

Il 30 marzo 2026 il razzo SpaceX Falcon 9 ha portato in orbita il veicolo Vigoride 7 dell'azienda Momentus, contenente due sezioni pre-assemblate di una struttura reticolare con supporti diagonali formati da aste e giunti, e il braccio robotico Astra. Il carico includeva anche i componenti necessari per costruire la parte restante della struttura. Una volta nello spazio, tramite ilcomputer di bordo, i due moduli sono stati espulsi dal sistema e si è proceduto all'assemblaggio del terzo modulo.

La dimostrazione nello spazio costituisce laterza fase del progetto Darpa. Nelleprime due fasi,il team Astra ha sviluppato il concettoe lametodologia diprogettazione, dimostrandone poi l'efficacia in un laboratorio sulla Terra. Ogniimprevisto nellospazio è stato, inoltre, replicato e risolto a terra per poitrasmettere laprocedura risolutiva al gemello che si trova nellospazio.

a struttura reticolare di Astra sarà considera completa quando tutti gli 11 moduli saranno stati assemblati e collegati alle reti riflettenti all'esterno. Dato che il termine della missione è previsto per dicembre, è improbabile che la dimostrazione riesca a completare l'assemblaggio dell'intera struttura, ma il gruppo di ricerca afferma di aver acquisitoconoscenze sufficienti adimostrare chel'approccio di assemblaggio in orbita proposto èfattibile.