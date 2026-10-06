Il Nobel per la Fisica 2026 è stato assegnato a Francis Halzen per la scoperta dei neutrini ad alta energia che arrivano dal cosmo.

Francis Halzen, 82 anni, è l'unico vincitore del Nobel per la Fisica 2026.

Nato in Belgio nel 1944, lavora negli Stati Uniti, all'University of Wisconsin-Madison,ed è stato premiato per "i suoi contributi decisivi all'esperimento IceCube", il più grande osservatorio per i neutrini del mondo, che si trova nei ghiacci dell' Antartide e che nel 2018 è riuscito a catturare queste particelle inafferrabili che arrivano dal cosmo e che attraversano la materia senza lasciare traccia. Grazie a questa scoperta, inseguita in tutto il mondo per decenni, le ricerche di Halzen hanno gettato le basi per un tipo di astronomia completamente nuovo.