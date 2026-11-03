Non soltanto i supermercati:tutti i sistemi industrialisonovulnerabili ai cyberattacchienon tuttihanno pensato a prenderecontromisureper tutelarsi da queste aggressioni: così commenta gli attacchi avvenuti negli ultimi giorni a molti supermercati europei, italiani compresi, Stefano Zanero, professore ordinario di Cybersecurity al Politecnico di Milano.



"Tutti i sistemi industrialioggi sonocontrollati via internet, secondo unatendenza che si è sviluppata negliultimi 20 anni", ha detto l'esperto. "Ci sono sistemi industriali che restano in servizio per 20, 30, 40 anni e, in genere, più un sistema è vecchio, meno è curata la sua manutenzione dal punto vista della cybersecurity". Questo è vero anche per i frigo dei supermercati.



"Macchine di questo tipo non vengono aggiornate frequentemente, ma restano in servizio molto più a lungo rispetto, per esempio, agli elettrodomestici che abbiamo in casa. Molte di esse, inoltre, non sono state pensate per essere collegate a internet, ma si sono organizzate in questo senso successivamente, per i grandissimi vantaggi economici e funzionali che la connessione in rete può offrire". Per esempio, per una catena di supermercati avere il controllo remoto permette di rilevare tempestivamente un problema. Raramente, però, questi controlli remoti riguardano anche la cybersicurezza.



Se gliattacchi avvengonoè perché "ci sono dellefalle", osserva Zanero, ma "anche i sistemi più protettipossono avere delle falle nella sicurezza". In sostanza, aggiunge, "tutti i sistemi compromessi avevano qualche tipo di vulnerabilità che gli aggressori hanno sfruttato".



La stessa connessione "può portare a unavulnerabilità verso l'esterno" e "se tutte le aziende usano macchinari connessi, non tutte hanno preso misure contro i cyberattacchi". In particolare, gli attacchi informatici ai supermercati hanno "impatti sulla vita quotidiana non indifferenti e questo li rende interessanti per aggressori orientati a creare scompiglio a livello sociale". Se isupermercati e lagrande distribuzionepotrebbero organizzare un proprio servizio di cybersicurezza (cosa invece troppo costosa per molte piccole e medie imprese), va considerato che "non sono settori tradizionalmente associato al rischio di cybersecurity".