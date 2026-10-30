Imattoni dellavita non sono arrivati sulla Terra trasportatidalle comete: lo suggerisce lo studio guidato dall'Università di Cambridge e pubblicato sulla rivista Scientific Reports, ribaltando una teoria vecchia di un secolo. Secondo i ricercatori, infatti, tale evento sarebbe stato estremamente improbabile, anche perché le cometeviaggiano a unavelocità troppo elevata perché le fragili molecole precorritrici della vita possanosopravvivere all'impatto.

Su Marte, invece, le cose potrebbero essere andate diversamente: ilPianeta Rossoè più piccolo e ha un'atmosferamolto piùsottile, dunque le comete elemolecole da loro portate avrebbero avutoqualche chance in piùdi raggiungere la superficie.

Gli autori dello studio guidati da Richard Anslow si sono avvalsi di recenti progressi nelle simulazioni diimpatti cometari, nelle interazioni tra comete e atmosfera, e nella comprensione dell'origine ed evoluzione di tali oggetti. Mettendo tutto insieme, i ricercatori hanno concluso che, sebbene non si possa escludere del tutto, l'arrivo dei mattoni della vita con le comete sarebbealtamente improbabile.

Le simulazioni, inoltre, mostrano che, anche nel raro caso in cui le molecole fossero sopravvissute allo scontro con la Terra, gli impatti in grado di apportare una concentrazione utile di tali molecole sarebbero stati estremamenteinfrequenti.

I semi molecolari della vita sarebbero, dunque, giunti sul nostro pianeta attraverso altre vie. Ad esempio, Anslow e colleghi ipotizzanol'impatto di asteroidi, che hanno colpito la Terra con unafrequenza decisamentesuperiore a quella dellecomete. Un'ultima ipotesi è quella secondo cui i precursori chimici potrebbero essersi formati attraverso processi avvenuti sulla Terra stessa,senzaalcunintervento esterno.