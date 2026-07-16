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Tutto pronto per il nuovo test della Starship di Elon Musk. Il veicolo progettato da SpaceX per i futuri viaggi verso la LUna e Marte si prepara ad affrontare il 13esimo lancio, un volo suborbitale simile al precedente avvenuto a maggio previsto alle 00:45 italiane del 17 luglio da Starbase, la base di lancio dell'azienda che si trova in Texas.
Il veicolo è costituito dal razzo Super Heavy e dalla navetta Starship, entrambi progettati per essere riutilizzabili, e che insieme formano il più potente lanciatore mai realizzato nella storia, alto oltre 120 metri e capace di portare in orbita bassa, quella dove orbitano gran parte dei satelliti e anche la Stazione Spaziale Internazionale, fino a 250 tonnellate di materiali.
Il nuovo test mette alla prova per la seconda volta la versione del veicolo, denominata V3, che aveva debuttato nel volo 12 del 22 maggio riscontrando una serie di anomalie, di cui una piuttosto grave che aveva portato a eseguire in modo errato il ritorno controllato del booster Super Heavy in mare. "Durante la separazione degli stadi del volo 12, lievi differenze nell'avvio dei motori del veicolo hanno causato un'inversione di direzione del booster di circa 90 gradi", ha spiegato SpaceX.
Il 13esimo test ricalca in molti aspetti quanto era già programmato nel volo precedente e anche in questo caso nessuno dei 2 elementi, Super Heavy e Starship, sarà recuperato: entrambi eseguiranno solo una manovra di discesa controllata sulla superficie del mare, per poi andare distrutti. Come nel test di maggio, inoltre, è previsto il rilascio di 20 satelliti 20 Starlink V3.
Se questo nuovo test dovesse avere successo, SpaceX ha comunicato che subito dopo potrebbe puntare al primo lancio orbitale, un traguardo fondamentale per l’uso effettivo del sistema di lancio che permetterà un enorme passo in avanti per le capacità di lancio dell’azienda di Musk e un fondamentale avanzamento verso la Luna, perché proprio Starship (in una versione adattata) potrebbe avereil compito di far scendere sulla Luna l’equipaggio di Artemis.