Unpennacchio di detritialtofino a 75-100 chilometripotrebbe sollevarsi dallasuperficie lunaredopo l'impatto, previsto per il5 agosto, dellostadio superiore di unrazzo Falcon 9diSpaceX, utilizzato nel gennaio 2025 per il lancio del lander lunare Blue Ghost della Firefly Aerospace. E' quanto indicano lesimulazioni elaborate da un gruppo internazionale di ricerca guidato dall'Università del Texas a Austin. I risultati sono condivisi sulla piattaforma arXiv.



I ricercatori guidati da William Jostimanoche il pennacchio possa essere di diversi ordini di grandezzapiù luminoso dello sfondo del cielo scuro neiprimi minuti successivi alla collisione. Anche secondoun altro studiodel Los Alamos National Laboratory nel Nuovo Messico, condiviso sempre su arXiv, il lampo dell'impatto e il pennacchio di detriti saranno "potenzialmente osservabili" datelescopi spaziali e terrestri.



L'aspetto più interessante di questo evento, però, è che permetterà dicalibrare i modelliusati per studiare ladinamica della polvere e dei pennacchigenerati daimpatti sullaLuna, in modo davalutare meglio irischi per astronauti, rover e infrastruttureche in futuro opereranno sulla superficie lunare.



L'impatto del detrito spaziale, previsto intornoalle 8:45 ora italiana, dovrebbe avvenire vicino alcratere Einstein, situato nellaparte nord-occidentaledellafaccia visibiledella Luna. La zona interessata potrà essere studiata con precisione grazie al Lunar Reconnaissance Orbiter (Lro) della Nasa, che sorvolerà l'area circa sette giorni prima e circa sette giorni dopo l'evento.