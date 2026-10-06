All'indomani dell'annuncio dei Nobel per la Medicina, oggi è la volta dei Nobel per la Fisica 2026. L'annuncio, dalla sede dell'Accademia svedese delle scienze di Stoccolma, è atteso alle 11.45

Le previsioni puntano su scoperte di frontiera. come quella dei materiali che controllano la luce. In questo caso tra i vincitori potrebbe esserci Federico Capasso, nato in Italia e che da decenni lavora negli Usa. Fra le altre candidature, le scoperte relative a orologi atomici, superconduttività, informazione quantistica e i nuovi materiali per chip e sensori.





