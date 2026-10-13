Un catalogo di quasi9mila materiali 2D, dallo spessore di un atomo, spiana la strada aidispositivi quantisticidel futuro. In questa lista, le cui voci possono essere considerate come una sorta di mattoncini da costruzione, sono statiindividuati i 1.600 più promettentidacombinare insieme per costruirenuovi simulatori quantistici per riprodurre e studiare il comportamento di sistemi quantistici complessi. Il risultato è stato ottenuto dadue studicorrelati, uno dei qualipubblicato sulla rivista Science, guidati dall'Università spagnola dei Paesi Baschi Upv/Ehu, dal centro di ricerca spagnolo Donostia International Physics Center (Dipc) e dalla Princeton University statunitense. Riuscire a costruire questimateriali dotati diproprietà impossibilida ottenere altrove permetterebbe di rispondere anuove domande di fisica.



Le due ricerche si basano sullatwistronica, il nuovo campo che studia come,variando la torsionetrastrati sovrappostidimateriali 2D, è possibilemodificare drasticamenteilcomportamento degli elettroni, ottenendoproprietà quantistichecompletamentenuove.

Il primo lavoro , coordinato da Luis Elcoro della Upv/Ehu, ha realizzato il catalogo di quasi 9mila materiali, descrivendone in dettaglio le proprietà elettroniche.

Il secondo coordinato da Andrei Bernevig di Princeton e Dipc, permette discegliere qualimateriali combinare insieme ecome ruotarliuno rispetto all'altro per ottenere il risultato desiderato.



"Abbiamo cercato materiali la cui struttura elettronica fosse sufficientemente semplice da permetterci di comprendere quali effetti potesse produrre la torsione", afferma Yi Jiang del Dipc, primo autore del secondo articolo. "Il valore di un catalogo risiede in ciò che le persone possono farne", aggiunge Nicolas Regnault di Princeton, Flatiron Institute e Scuola Normale Superiore di Parigi, co-autore del primo articolo: "Con questo, i ricercatori possono confrontare le strutture elettroniche, selezionare i candidati per la fisica che desiderano studiare e formulare le proprie domande".