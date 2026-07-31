Individuareinpochi minutiunincendioin qualsiasi punto delterritorio italiano: diventa possibile grazie alnuovo algoritmo che analizza idati satellitari,messo a punto dalla Scuola di ingegneria Aerospaziale della Sapienza Università di Roma. L'algoritmo sI chiamaEosial Viewered è ora disponibile liberamente online.

"Gli incendi boschivi rappresentano unasfidache ogni anno, soprattutto durante lastagione estiva, mette a dura prova il nostro Paese", ha detto Paolo Teofilatto, preside della Sia. "Con il progetto Eosial Viewer – ha aggiunto – vogliamocontribuireconcretamente allaprevenzionee alcontrollodi questi fenomeni, mettendo a disposizione strumenti innovativi in grado di supportare ilmonitoraggiodel territorio e favorire interventi più tempestivied efficaci".

Al centro del progetto c’èl’algoritmochiamatoSfide.E' alimentato dai dati che arrivano da EumetCast Europee vengonoaggiornati ogni 30 minutie, analizzando le immagini satellitari, riesce aindividuare gli incendiquasi in tempo quasi reale (con aggiornamento ogni 5, 10 o 15 minuti a seconda del satellite) in tutto il territorio nazionale, consentendo diindividuare le aree colpiteda incendi, monitorarne la possibile estensione e la gravità dei danni post-incendio.

L’algoritmo permette inoltre dimonitorarel’attività vulcanicae leemissioni industriali più intense. Per rendere fruibili queste informazioni è stato aperto un sito web dedicato, chiamato Eosial Viewer, dove èpossibile navigare sul territorio italiano dove sono visibili ifocolai attivi everificare l’evoluzione di un incendio su un’area.