Passo in avanti verso la comprensione dellasuperconduttività, grazie allascoperta che uno stato quantistico che sembrava aiutarla è invece unfreno. Il risultato, pubblicato sulla rivista Nature Physics, si deve alla ricerca guidata dall'italiano Fabio Boschini, dell’Istituto canadese della ricerca scientifica Inrs. Diventa ora possibilecapire meglio imeccanismi deimateriali superconduttori ad alta temperaturache potrebberorivoluzionare letecnologie ditrasmissione elettrica e i computerdel futuro.

Da quasi 40 anni si lavora alla comprensione della supercoduttività, un fenomeno straordinario che avviene inalcuni materiali(spesso a temperature vicino allo zero assoluto vicino ai -272C) in cui lecariche elettrichesimuovono senza incontrare alcunaresistenza e dunquenon disperdono energia. Tra i materiali più interessanti ci sono i cosiddetticuprati, la cui scoperta fu premiata con il Nobel per la fisica nel 1987, che diventanosuperconduttori atemperature relativamentealte. Tuttavia, dopo decenni di studi non si sono ancora compresi i meccanismi che consentono il fenomeno e dunque sfruttarlo pienamente.

Un’importate novità arriva ora dalla ricerca di Boschini, che ha usato un laser per ‘filmare’ alrallentatore che cosa avviene neicuprati durante il passaggio allo stato di superconduttività. Lo studio ha dimostrato che unostato quantisticonoto comepseudogap, a lungo ritenuto una sorta diprecursore alla superconduttività, sia in realtà un ostacolo.“Lo pseudogap – ha detto Boschini – èuno dei più grandi misteridellafisica della materia condensata. Comprendere come interagisca con la superconduttività è fondamentale se vogliamo spiegare perché questi materiali siano in grado di trasportare elettricità senza perdite di energia a temperature insolitamente elevate”.