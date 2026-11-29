Lepatate coltivate su unsuolo lunaresimulato sonocommestibili e possono raggiungerecrescita e rese paragonabilia quelle 'terrestri' purchè laregolite, cioè lo strato di rocce frammentate e polvere che ricopre gran parte della superficie della Luna, siaarricchitacon il 30% di materiale organico. In futuro sarà dunque possibilecoltivare cibo sul nostro satellitesenza la necessità di costose missioniper irifornimenti. Un risultato a sostegno delprogramma Artemis che punta a stabilire una presenza sostenibile e a lungo termine dell'uomo sulla Luna. Lo studio, condotto dalla dell'Oregon State University e finanziato della Nasa, è pubblicato sulla rivista npj Microgravity.

"Le patate - afferma Aymeric Goyer, tra gli autori della ricerca - possono completare il loro intero ciclo vitale in un suolo lunare, a condizione che questo venga integrato con il vermicompost, composto ottenuto grazie ai lombrichi che decompongono la materia organica". In futuro, dunque, gli astronauti potrebbero portarne sulla Luna una piccola quantità, per poi incrementarne la disponibilità trasformando gli scarti alimentari e i residui vegetali in ulteriore materia organica: ciò ridurrebbe la necessità di trasportare dalla Terra i materiali necessari alla coltivazione. "Unpasso importante- sottolinea Goyer - verso losviluppo di sistemi diproduzione alimentare affidabili, in grado di sostenere l'esplorazione umana dellaLuna alungo termine".

Laregolite contiene elevati livelli di metalli pesanti tossici.Senza l'aggiunta dimateria organicale piante coltivate hanno subito unarresto dellacrescita e un apparato radicale sottosviluppato. I ricercatori hanno quindi aggiunto una percentuale di vermicompost compresa tra il 5% e il 15%registrando unparziale recuperodelle colture. Portando la percentuale al30% le patate hannomantenuto inalterate le propriequalità nutrizionali e non è stato rilevato alcun aumento statisticamente significativo di glicoalcaloidi, le tossine naturalmente presenti spesso associate alla comparsa di una colorazione verdastra sotto la buccia.