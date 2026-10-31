Per provare qualche brivido ad Halloween non bisogna necessariamente visitare cimiteri abbandonati o vecchie case diroccate: basta alzare gli occhi, o meglio i telescopi, al cielo. Il cosmo, infatti, pullula diaffascinanti oggetti astronomiciche talvolta possono assumere un aspetto alquanto sinistro. E' il caso delSole 'travestito' da zucca di Halloween, in un'immagine ormai celebre ripresa qualche anno fa dal Solar Dynamics Observatory della Nasa. Leregioni attivedella stella appaiono più luminose perché sono aree che emettono più luce ed energia, e insiemedisegnano un voltocon due occhi, un naso e un ampio sorriso che va da un orecchio all'altro.

Particolarmente inquietante è lamano spettraleche sembra delinearsi nellanebulosa MSH 15-52, a circa 16.000 anni luce dalla Terra. Al suo centro si trova unapulsar chiamata PSR B1509-58, ilrelitto (incredibilmente denso e in rapida rotazione) di una stella massiccia esplosa come supernova. La mano si abbina perfettamente con l'asteroide a forma di teschiodenominato2015 TB145. Il suo ritratto, generato utilizzando dati radar raccolti dall'Osservatorio di Arecibo a Porto Rico, ha aiutato gli astronomi a scoprire che che l'asteroide compie una rotazione completa ogni 2,94 ore circa e che riflette solo il 5-6% della luce solare che riceve.

Sembra invece uscita da un libro di fiabe laNebulosa Testa di Strega, nella costellazione di Orione. Nell'inquietante immagine catturata dal telescopio spaziale Wise della Nasa, sembra proprio di vedere ilprofilo verdastro di una strega che ridefragorosamente nello spazio. Un'immagine che lascia a bocca aperta, come quella dell'occhio sbarrato disegnato dalsistema stellare di Fomalhaut, situato a circa 25 anni luce dalla Terra. L'anello luminoso è in realtà un'enorme fascia di detriti ghiacciati e polverosi che circonda la stella; quest'ultima è stata deliberatamente oscurata nell'immagine del telescopio spaziale Hubble per rendere visibile il materiale, molto più tenue, che la circonda.

Giusto in tempo per Halloween, i telescopi spaziali Hubble e James Webb hanno immortalato unaspettrale testa di gatto cosmica: si tratta di una regione di formazione stellare posta all'interno della Nebulosa della Carena, un’enorme nube di gas e polvere situata a circa 7.500 anni luce dalla Terra. I due telescopi offrono visioni complementari, nella luce visibile e in quella infrarossa, svelando numerose stelle e altri dettagli altrimenti nascosti.



La struttura immortalata stupisce per la sua somiglianza con un gatto seduto, visto di spalle. La testa dell'animale è rivolta verso destra, dove spicca unocchio luminoso. Sebbene la testa di gatto sia unaformazione temporanea, destinata a dissolversi man mano che le stelle nascono ed evolvono, offre molte informazioni sul complesso processo di formazione stellare. La sua sagoma è stata probabilmente scolpita dall'intensa radiazione ultravioletta e dai venti stellari generati dalle stelle massicce presenti nella nebulosa, mentre il materiale più denso che forma il corpo del felino sembra resistere all'erosione.







L'immagine ripresa nel visibile dal telescopio Hubble, di Nasa e Agenzia spaziale europea (Esa), mostra unpilastro di polvere opacoe di colore bruno scuro. L'occhio rosso e luminoso del gatto potrebbe corrispondere a una stella giovane, ancora parzialmente immersa nella polvere. Il bordo sfumato di colore giallo lungo il lato destro è coerente con la presenza di gas illuminato e ionizzato dalla radiazione ultravioletta proveniente da stelle massicce vicine.



Le immagini ottenute dal telescopio Webb (delle agenzie spaziali di Europa, Usa e Canada) fornisce informazioni complementari a quella di Hubble. La visione nel vicino infrarosso rivela una fitta distesa di stelle blu e gialle. Grazie all'elevata risoluzione, il telescopio permette di individuare persino galassie distanti sullo sfondo. Nel medio infrarosso, l'emissione proveniente dalle polveri calde e dalle molecole a base di carbonio delinea strutture intricate all'interno della nebulosa. A destra della colonna si nota una sorgente luminosa di colore giallo, probabilmente una stella neonata ancora immersa nelle polveri.