Per la prima volta, l'Intelligenza Artificiale entra nella Top Ten dellepaure degliamericani: nel sondaggio annuale svolto dalla Chapman University, itimori che l'IA possa danneggiare la politica o l'economia si collocano, rispettivamente, alterzo esettimo posto, menzionate dal 51,9% e dal 49,7% dei partecipanti. Al primo posto della classifica, per l'11° anno consecutivo, resta invece la paura per la corruzione del governo, indicata dal 61,1%. L'indagine è stata condotta ad aprile con un questionario online, al quale hanno risposto oltre 1.200 persone.



"I timori delle persone riguardo all'IA - afferma Seth Benzell, tra i ricercatori guidati da Christopher Bader che hanno svolto il sondaggio - vanno molto oltre le preoccupazioni relative alla perdita di posti di lavoro. Il sondaggio evidenzia paure riguardo agli effetti sulla società, sulla politica e sull’economia, suggerendo al contempo che una maggiore familiarità con tali strumenti potrebbe essere associata a una minore paura". Le risposte, infatti, evidenziano chele persone che usano l'IA con più frequenzatendono a manifestaremeno paurariguardo ai suoipotenziali effetti.



Nella classifica 2026 sale molti gradini il timore che gli Stati Uniti vengano coinvolti in un altroconflitto mondiale, che passa dal sesto al secondo posto. Inoltre, insieme all'IA, fanno il loro ingresso quest'anno anche le preoccupazioni per unaguerra biologicae per eventuali attacchi terroristici, che occupano le ultime due posizioni della Top Ten.



Rimangono forti le paure legate allasfera familiare: più della metà degli intervistati teme che una persona cara possa ammalarsi gravemente o morire (quarto e quinto posto). Completano la lista il timore di uncollasso economico o finanziario(sesta posizione) e ilmonitoraggio dei dati personali da parte del governo, che sale dalla decima all'ottava.