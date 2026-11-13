Starship , il veicolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, si prepara a un nuovo test , il 15esimo: non c’è ancora il via libera delle autorità competenti, scrive sul suo sito l’azienda di Musk, ma per ora il lancio è fissato per il 13 novembre a partire dalle ore 23,45 italiane . Il test sarà il primo a prevede re il rientro alla base Starbase, nel Sud del Texas, per il recupero sia della navetta Starship sia del razzo booster Super Heavy. Se l'operazione avrà successo, si tratterà del primo recupero completo di un sistema di lancio orbitale.

Starship , il veicolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, si prepara a un nuovo test , il 15esimo: non c’è ancora il via libera delle autorità competenti, scrive sul suo sito l’azienda di Musk, ma per ora il lancio è fissato per il 13 novembre a partire dalle ore 23,45 italiane . Il test sarà il primo a prevede re il rientro alla base Starbase, nel Sud del Texas, per il recupero sia della navetta Starship sia del razzo booster Super Heavy. Se l'operazione avrà successo, si tratterà del primo recupero completo di un sistema di lancio orbitale.