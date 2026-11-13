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Starship, il veicolo di SpaceX progettato per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, si prepara a un nuovo test, il 15esimo: non c’è ancora il via libera delle autorità competenti, scrive sul suo sito l’azienda di Musk, ma per ora il lancio è fissato per il 13 novembre a partire dalle ore 23,45 italiane. Il test sarà il primo a prevedere il rientro alla base Starbase, nel Sud del Texas, per il recupero sia della navetta Starship sia del razzo booster Super Heavy. Se l'operazione avrà successo, si tratterà del primo recupero completo di un sistema di lancio orbitale.
Come nel test precedente completato lo scorso settembre, il veicolo dovrebbe raggiungere un’altitudine di circa 275 chilometri ed effettuare 14 orbite attorno alla Terra nel corso di un volo della durata di oltre 22 ore. Per quanto riguarda il booster, sarà il primo tentativo di rientro e recupero per la versione V3 del Super Heavy. In test precedenti, tre booster della versione V1 erano stati recuperati con successo e due di essi sono stati successivamente riutilizzati in altri voli. La navetta, invece, avrà anche il compito di rilasciare 26 satelliti Starlink V3, prima di tornare alla base. Starship effettuerà il rientro solo se il team di controllo potrà confermare che i sistemi del veicolo sono perfettamente funzionanti. Tali sistemi, infatti, sono fondamentali per le manovre di rientro, l'accensione dei motori durante l'atterraggio finale e l'avvicinamento alla torre.
Tre dei satelliti Starlink che verranno rilasciati sono stati equipaggiati con telecamere che permetteranno di monitorare in particolare lo scudo termico di Starship, una tecnica già utilizzata in voli precedenti. Lo scudo termico integrerà i miglioramenti apportati in occasione dell’ultimo test, con l’aggiunta di piastre dal design curvo, che hanno dimostrato di poter ridurre il riscaldamento negli spazi tra l’una e l'altra.