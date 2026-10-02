(ANSA) - BRUXELLES, 02 OTT - Torna per il quarto e ultimo anno la campagna europea 'Plant Health 4 Life' con l'obiettivo di sensibilizzare i cittadini sull'importanza della salute delle piante e promuovere semplici azioni quotidiane per proteggerle.

L'iniziativa è promossa dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dalla Commissione europea e da 33 Paesi europei.

La campagna punta a informare i cittadini sui rischi per la salute delle piante legati a viaggi, acquisti e attività di giardinaggio, incoraggiandoli ad adottare comportamenti responsabili per contribuire alla tutela delle piante, dell'ambiente, della biodiversità e dell'economia. "La consapevolezza spinge all'azione» e proteggere la salute delle piante significa «salvaguardare il nostro cibo, il nostro ambiente e il nostro futuro", ha sottolineato Sylvain Giraud, responsabile dell'unità Salute delle piante della direzione generale Salute e sicurezza alimentare della Commissione europea. Il lancio della campagna, che coinvolge i 27 Stati membri, cinque Paesi in fase di pre-adesione e la Svizzera, avviene durante la presidenza cipriota del Consiglio Ue. "La salute delle piante è una responsabilità condivisa a livello europeo", ha evidenziato Anthemis Melifronidou, dirigente del servizio fitosanitario di Cipro. (ANSA).

