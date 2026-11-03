E' nell'oceano Pacificolachiaveper riuscire aprevedere El Niñoe i fenomeni climatici correlati con molto piùanticipo, fino a un anno: in base alle condizioni nelle quali l'oceano si trova al momento della previsione, è possibile capire se quest'ultima sarà affidabile o meno. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dall'Organizzazione australiana per la ricerca scientifica (Csiro). Un tale risultato darebbe molto più tempoalle comunità e a chi si occupa di prendere ledecisionidi prepararsi afronteggiare eventi estremicomesiccità einondazioni.

Le fasi climatiche comeEl Niño, nella quale ci troviamo attualmente, eLa Niñainfluenzano, in misura maggiore o minore, ifenomeni meteorologici di tutto il mondo, ma finora riuscire a prevederli con largo anticipo ha rappresentato una sfida. Per capire il perché, i ricercatori guidati da Nandini Ramesh hanno analizzato più di 7.500 previsioni meteoeffettuate in passato tramite diversimodelli climatici sviluppati innove paesi.

I risultati mostrano checonoscere lostato delPacifico al momento della previsione, cioè se si trovi in una fase di El Niño, La Niña o in una condizione neutra, fornisceinformazioni preziose. Ad esempio, leprevisioni fattedurante La Niña si rivelano costantemente più attendibili a distanza di un anno,mentre quelle avviate incondizioni neutre sonomolto meno affidabili.Per questo motivo, secondo gli autori dello studio, in situazioni diverse possono risultare più utili approcci di previsione diversi:in condizioni neutre,imodelli climatici tradizionali basati sullafisica si trovano indifficoltà, e potrebbero dunque esseresostituiti daquelli basati sull'Intelligenza Artificiale.