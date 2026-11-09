Studiarecome i virus alterano il funzionamento del cervelloè l'obiettivo dellaricerca vincitricedelpremio da 150mila euro, finanziato dallaFondazione Inf-Acte dallaFondazione Giovanni Armenise-Harvard. Il progetto è coordinato dalla Simona Lodato, neuroscienziata dello sviluppo e biologa delle cellule staminali presso l'Irccs Istituto Clinico Humanitas. La ricerca ha vinto il premio Mid-career, riservato ai ricercatori nella fase centrale della carriera e in attività da un periodo compreso fra 5 e 12 anni. L'obiettivoèottenere modelli sperimentalipercapire comeivirus infettano il cervellosenza colpirne direttamente il tessuto maattraverso labarriera che regola gliscambi trasangue eliquido cerebrospinale, chiamata 'plesso coroideo'.



Proprio quest'ultimastruttura, poco studiata fino a pochi anni fa, è statasfruttata daivirus Sars-CoV2responsabile del Covid-19, l'Herpes Simplex di tipo/2e il virusZika. Oggi il plesso coroideo è al centro diricerche di frontierasulle neuroscienze in quanto ècruciale percapire ildialogo tra cervello,sistema immunitarioeinfezioni virali.

"Negli ultimi tempiabbiamo compresocome le cellule del plesso coroideo si organizzano in unastruttura straordinariamente complessaedelicata che, al contempo, funziona dabarriera di difesae daporta d'accessoalcervello", dice Laudato, professoressa associata alla Humanitas University e group leader all'Irccs Istituto Clinico Humanitas. Collaborano al progetto la microbiologa Valeria Cento, di Humanitas University, e del virologo Davide Mileto dell'ospedale Sacco di Milano.



Una volta raggiunto il plesso coroideo, ivirus nealterano il funzionamentoe, con esso, lacomposizione del liquido cerebrospinaleche irrora il sistema nervoso: è così che vienecompromesso ilfunzionamento deicircuiti neuronalicon gravi conseguenze sulla salute.



Grazie al finanziamento, il gruppo di Lodato intende osservare gli effetti dei virus suorganoidi del plesso coroideo, ossia su aggregati di cellule staminali utilizzati come modello di questa struttura cerebrale. "L'obiettivo- dice Lodato - èidentificare biomarcatori specificidi questo processo, perintervenire precocemente, prima che il danno diventi irreversibile. Questirisultati, in prospettiva, potrebberoaprire la stradaanuove strategie diagnostiche".