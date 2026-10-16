Ricorda in modo incredibile le esplosioni dei fuochi d’artificio, ma su scala enorme: ognisingola sfera di luce, simile a una perla lungo il filo di una collana, ècosì ampiada contenere l’interoSistema Solare. E' la spettacolare immagine dellasupernova Pa 30, una stella esplosa eosservata dagliastronomi giapponesinel1181 d.C.Oggi è statafotografata per la prima volta con undettaglio senza precedentie descritta nello studio pubblicato su The Astrophysical Journal e guidato da Tim Cunningham, dell’Harvard & Smithsonian, e dall’italiana Ilaria Caiazzo, dell’Istituto di Scienza e Tecnologia dell’Austria.



Le immagini ottenute grazie altelescopio Gemini Northhanno ripreso ciò cherimanedi unaviolentissima esplosione stellare, forse dovuta allafusione di due nane bianche, a loro volta il residuo di stelle molto più grandi. Quell'esplosione futalmente violentada esserevisibile dallaTerra senza telescopi.

Concentrando ora, a distanza di 800 anni, lo sguardo di Gemini North verso Pa 30,distante 7.500 anni luce, i ricercatori sono riuscirne a osservare moltissimidettagli rimasti finora sconosciuti e a vedere come le grandi quantità di gas delle stelle iniziali sono state scagliate via in modo quasi simmetrico, producendo scie.