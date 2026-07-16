Realizzato il primo motore termico quantistico superconduttore almondo: è un minimotore in partesimilea quello delleautoma su scala microscopicae chein futuro potrebbe essereintegratoall’interno dei computer quantistici per facilitarne lo sviluppo. A realizzarlo è stato il lavoro guidato da Mikko Möttönen, dell’Università svedese di Aalto, e pubblicato sulla rivista Nature Communications.

“Già qualche tempo fa era stato realizzato un motore quantistico che usava ioni ora per la prima volta lo si realizza con dei superconduttori, è un successo molto interessante”, ha commentato all’ANSA Tommaso Calarco, esperto di sistemi quantistici dell'Università di Colonia e dell'Università di Bologna. A livello concettuale si tratta di un analogo ma su scala quantistica di un classico motore termico, come quello delle automobili, che segue il cosiddettociclo di Otto. Ma invece di pistoni e carburante in questo caso il motore estrae energia, sfruttando una differenza di calore, che può essere poi impiegata per eseguire lavoro, ad esempiomuovere elettroni.

“Nonostante qualcosa di simile sia già stato fatto qui l’importante novità è oral’uso dei superconduttori,una differenza cruciale poiché sono i materiali più utilizzati per realizzare i computer quantistici”. Motori che proprio per le loro caratteristiche potrebbero in futuro essere integrati all’interno dei computer quantistici aiutando asemplificare e ridurre il gran numero di sottilissimi e costosi fili di cablaggio, usati sia per il controllo delle componentiche il lororaffreddamento. Ma dobbiamo sottolineare che si tratta di un lavoro di fisica fondamentale", ha aggiunto Calarco. “E’ giusto lavorare pensando anche a possibili applicazioni – ha concluso – ma siamo ancora ben lontanida avere questolivello di controllo e molto lontani dalleenergie,seppur enormemente più basse rispetto ai supercomputer tradizionali, necessarie a far lavorare un vero computer quantistico”.