Recuperato per laprima voltail sangue fossile di undinosauro. Apparteneva al genereAratasaurus museunacionali, è vissuto 115 milioni di anni fa e i suoi resti sono stati rinvenuti nel Brasile nord-occidentale. La scoperta, frutto dello studio internazionale guidato dalla Curtin University e pubblicata sulla rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, Pnas, apre a nuovi dibattiti sullaconservazione dei fossili e sullalongevità dellemolecole suscale temporaligeologiche.

I ricercatori hanno estratto iglobuli rossi (eritrociti), contenenti molecole organiche,daicanali vascolari delleossa fossilizzate degliarti posterioridel dinosauro. Sebbene in passato siano già stati segnalati casi di tessuti e molecole organiche preservati in reperti fossili, la ricerca è la prima a dimostrare chimicamente la presenza di molecole derivate dall'emoglobina ben preservate.

"Rilevare globuli rossi risalenti a 115 milioni di anni fa è sorprendente", afferma Kliti Grice, direttrice fondatrice del WA-Organic and Isotope Geochemistry Centre della Curtin University. "Non soloamplialadocumentazione fossile nota relativa alsangue, ma - prosegue - offre anche unafinestra molecolare direttasullafisiologia dianimali estintida tempo, consentendoci di comprendere meglio loro e il mondo in cui vivevano".

Secondo il gruppo di studio, che comprende anche la Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology, il Museo Nazionale del Brasile, l'Università Regionale di Cariri e la Johns Hopkins University, l'eccezionale conservazione è dovuta al rapidoseppellimento del dinosauro, dopo la morte, in un ambiente povero di ossigeno ericcodimicrorganismi. "I globuli rossisono statimineralizzati con ilmanganese, che - spiega Grice - ne hafavoritolaconservazione per unperiodo di tempo superiore aquanto finoraritenuto possibile, agendo come una sorta dicapsula del tempo naturale e contribuendo a stabilizzare strutture cellulari e componenti biomolecolari, inclusi gli amminoacidi del collagene".