Ricostruita l'originedell'asteroide che,66 milioni di anni fa cancellòla quasi totalità deidinosauri espazzò via tre specie su quattro: si tratta di una cosiddetta 'condrite CO', unatipologiaeccezionalmenterarae tra le più antiche del Sistema Solare,risalente a circa 4,6 miliardi di anni fa. Lo ha scoperto lo studio pubblicato sulla rivista Science Advances e guidato dall'Istituto di fisica della Terra di Parigi (Ipgp), che ha analizzato il sottile strato di argilla depositatosi in tutto il mondodopo l'impatto. Laprovenienzadel meteorite rimane, però,incerta:potrebbe arrivare da unaregione remotadelSistema Solare esterno, oppure dalla fascia degli asteroidi situatatra Marte e Giove.

"Le condriti carbonacee dellaclasse Ornans non sono affatto come i tipici meteoriti che si trovano nelle collezioni museali", commenta Philippe Claeys della Vrije Universiteit di Bruxelles, tra gli autori della ricerca. "Contengono moltimeno elementi volatili, in particolarezolfo, rispetto alle altre classi di meteoriti finora scoperte sulla Terra. Essere colpiti da un proiettile così raro e proveniente da così lontano - aggiunge Claeys - evidenzia davvero quanto siano stati sfortunati i dinosauri".

Ledifferenzenellacomposizionedi tali meteoriti potrebbero aiutare acomprendereanche in che modol'impattoabbia causato una distruzione così vasta. Poiché le condriti CO contengono quantità relativamente scarse dizolfo,infatti, i dati ottenuti suggeriscono che questo elementonon sia stato la causa principale della catastrofe: il ruolo predominante è stato probabilmente svolto dalleenormi quantità di detriti e polveri scagliate nell'atmosfera, che hanno fatto piombare la Terra in anni di freddo e oscurità.