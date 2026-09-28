Lanciato per il primo test in orbitaStarship, il veicolo diSpaceXper i futuri viaggi verso laLuna e

Glialtri 13 testaffrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e dalla navetta Ship, sono stativoli suborbitali.

Nel nuovo test è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita, allaquota 275 chilometri. Questa volta i26 satelliti Starlinka bordo sonoautentici e, dopo che li avrà rilasciati, la navetta dovrà percorreresei orbite, per un volo delladurata complessivadicirca 10 oreche dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.



Rientro anticipato per Starship

Rientro anticipato per Starship: dopo che la navetta ha rilasciato in orbita con successo tutti e 26 i satelliti Starlink, SpaceX ha deciso di anticipare il rientro di alcune ore. La decisione è stata presa dall'azienda di Musk dopo un controllo del secondo stadio della navetta. Quindi la navetta ha iniziato la manovra di uscita dall'orbita per prepararsi all'ammaraggio nell'Oceano Pacifico settentrionale.

La navetta Starship è ammarata nel Pacifico

La navetta Starship è rientrata in anticipo dal suo primo test in volo. L'ammaraggio è avvenuto nell'oceano Pacifico settentrionale