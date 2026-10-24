Haattraversato l’universoper10 miliardi di anni,il più distante lampo radio veloce mai rilevato, che consiste in impulsi di energia della durata di appena pochi millisecondi e la cui origine non è ancora certa. Indicato con la siglaFRB 20240304B, è stato rilevato dal radiotelescopio sudafricano MeerKat, i cuii dati sono stati analizzati dallo studio guidato da Manisha Caleb e Themiya Nanayakkara, dell'Università di Sydney. I risultati sono pubblicati sulla rivista Science.

"Abbiamo intercettato un lampo radio veloceproveniente da un'epocain cui l'universoaveva solocirca tre miliardi di anni”, ha detto Caleb aggiungendo che l’origine del lampo è unagalassia molto piccola, povera di elementi pesanti maricca di stelle in pienaformazione. Conclusioni che sono state possibili incrociando i dati raccolti da MeerKat, uno dei radiotelescopi più potenti al mondo e precursore dell'Osservatorio Ska, attualmente in costruzione in Australia e Sudafrica, con quelli del telescopio spaziale James Webb.

“Questi brevi lampi radio – ha aggiunto Laura Driessen, coautrice dello studio presso l'Università di Sydney – possono rivelarciinformazioni non solo sull'universo lontano, ma sucome si evolvono le galassiee le loropopolazioni stellari”. Ancora non sono stati pienamente compresi i meccanismi che portano alla formazione di questi impulsi ma, analizzando le caratteristiche della galassia da cui ha avuto origine, il nuovo lampo sarebbe stato prodotto da una cosiddetta magnetar, un particolare tipo di stelle di neutroni, oggetti molto piccoli (di pochi chilometri di diametro), super compatti e con un potentissimo campo magnetico.